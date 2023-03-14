خلافات قديمة وراء مقتل شاب أمام المارة في العمرانية

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي من القبض على المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة في منطقة العمرانية.

وكان شاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء اعتداء آخر عليه بسلاح أبيض (مطواة) في مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة في شارع مستشفى الصدر، بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

البداية كانت عندما تلقى الرائد أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص مصاباً بطعنة نافذة في الصدر وادعاء اعتداء آخر ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته خلال محاولات إسعافه.

بالانتقال والفحـــص وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا بنشوب مشاجرة بين ابنهم وآخر بسبب خلافات سابقة طعن خلالها المتهم المجني عليه بسلاح أبيض مطواة متسببا في إصابته ومن ثم وفاته.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.