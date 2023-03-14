الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تستمر إلى 21 مارس.. قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب الأنفوشي (صور)

قصور الثقافة تفتتح
قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب الأنفوشي

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، معرض الكتاب الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويضم أحدث إصدارات الهيئة خلال العام الجاري 2023، ضمن خطتها الهادفة إلى الوصول للقارئ في الأنحاء كافة، وبجميع المحافظات تحقيقًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا على الاعتداد بأهمية الكتاب كعامل أساسي في قيمة المعرفة.

قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب الأنفوشي

يشتمل المعرض على 18 سلسلة أدبية من أحدث الإصدارات وما أصدرته الهيئة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، منها مجموعة طه حسين التي تحمل 20 عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، إضافة إلى السلاسل المميزة الأخرى مثل روائع المسرح العالمي، الهوية، كتابات نقدية، آفاق عالمية وإصدارات النشر الإقليمي وسلسلة الذخائر وكتب الدراسات الشعبية والكتب الأدبية بفروعها ومجلات وقصص الأطفال التي يبدأ سعرها من جنيه واحد.

قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب الأنفوشي

ويؤكد الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة، أن قصور الثقافة حريصة على الوصول بإصداراتها إلى الجمهور المصري في جميع المحافظات، بعد الإقبال الكبير عليها وخاصة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، وهناك خطة بالفعل لإقامة المزيد من المعارض المحلية داخل مواقع الهيئة بالمحافظات، بخلاف تزويد منافذ الهيئة بالمحافظات بأحدث الإصدارات وهو ما تم بالفعل في عدد منها وجارٍ تزويد باقي المنافذ.

قصور الثقافة تفتتح معرض كتاب الأنفوشي

وشهد افتتاح المعرض دكتور سحر الشريف، الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، تغريد كامل مدير عام التسويق بهيئة قصور الثقافة ونخبة من أدباء الثغر منهم أحمد فضل شبلول، رشاد بلال، عايدة باسيلي، ومحمد القاسم وغيرهم. 

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 21 مارس الجاري، ويستقبل القصر الرواد في تلك الفترة يوميا من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا ومن الخامسة حتى العاشرة مساء.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات

قصر ثقافة الانفوشي معرض الكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي د سحر الشري

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