ننشر التحريات فى اتهام 5 أشخاص بقتل شاب والشروع فى قتل شقيقيه بالمرج

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 5 أشخاص بقتل شاب والشروع في قتل شقيقيه بسبب خلافات بينهم، بمنطقة المرج.

وجاء في أقوال مفتش مباحث السلام، أن تحرياته دلت على نشوب خلافات بين المتهمين والمجني عليهم "م.ع" و"ص.ع"، وذويهم والمتوفى إذا استعرت تلك الخلافات وعقدت من أجل ذلك جلسات عرفية لتسويتها لم تفلح في تسوية هذه النزاعات وظن المتهمون أن الطرف الآخر قد حط من شأنهم فضمر في نفسهم إيذاءهم وقصدوا محل سكنهم محرزين الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطين.

وأوضح أنه وما أن بسطوا سيطرتهم على مسرح الواقعة حتى أنفذوا مخططهم الإجرامى وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية وسددوا ضربات من أسلحتهم البيضاء فأحدثوا إصابة المجني عليهم كما سقط من جرائها المتوفى أرضا متأثرا بدمائه فلقى حتفه.

وأضاف أنه في أعقابها ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية "فرد وبندقية خرطوش وطلقات خرطوش" وأخرى بيضاء "سكين من المستخدمة بالواقعة".

وأحالت النيابة العامة، 5 متهمين بقتل شاب والشروع في قتل شقيقيه بسبب خلافات بينهم، بمنطقة المرج، إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة 5 أشخاص، لأنهم في يوم ٤/٨ /٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة قام المتهمون وآخر، انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، بقتل المجني عليه "علاء الدين. ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه قتلا لخلافات استعرت بينهم.

وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء، وما إن ظفروا به حتى أطلق أحدهم أعيرة نارية صوب سالف الذكر حال تواجد الباقين معه على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت بها جناية أخرى، إذ إنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهم "محمد. ع"، "صلاح الدين ع"، "رضا. م"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منهم قتلا لخلافات استعرت بينهم، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، فأحدثوا إصابة المجني عليه الأول الموصوفة بالتقرير الطبي، وحادت باقي الأعيرة عن أهدافها المقصودة محدثة إصابة المجني عليهم "محمد. ا"، "محمود. ا".

كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وطلقات نارية.