الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ائتلاف حقوق الإنسان يعقد أول لقاءاته حول بناء قدرات الجمعيات الأهلية بقنا

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقد الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، أولى لقاءاته حول بناء قدرات الجمعيات الأهلية بمحافظة قنا بالتعاون مع جمعية حورس للشباب والتنمية بقنا، حضر اللقاء ممثلين عن 40 جمعية أهلية ومؤسسة بالمحافظة، وتم ذلك فى إطار مبادرة الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية والتي تستهدف العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ب 9 محافظات مصرية.

وعقدت الندوة الموسعة بقاعة الاجتماعات بمقر جمعية حورس بمحافظة قنا، وافتتح اللقاء أحمد حجازة، رئيس مجلس إدارة جمعية حورس للشباب والتنمية بقنا، وبدأ اللقاء بتوجيه تهنئة للمرأة القنائية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وتناولت الندوة موضوع "التمكين الاقتصادي للمرأة".

ومن جانبه، شرح أشرف دياب، منسق الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، أهداف المبادرة والتى تتمثل فى التعاون بين الجمعيات الأهلية لتكوين شبكة من الجمعيات بالمحافظات المستهدفة لبناء قدرات الجمعيات فى مختلف المجالات.

وأدار الندوة حسين كامل، منسق مشاريع باليونسيف، وتحدث عن طرق التمكين الاقتصادي للمرأة وكيفية الاستفادة من برامج الحماية المجتمعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي وطرق مساعدات منظمات المجتمع المدني للمرأة المعيلة دور الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة في التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما تحدثت استشاري تدريب هدى العواري عن الخدمات التي تفتقدها المرأة القنائية وأهم المقترحات لتوفير هذه الخدمات.

ومن جانبه أعرب أحمد حجازة عن سعادته باستضافة جمعية حورس لأنشطة الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متطلعًا لمزيد من التعاون بين الجمعية والائتلاف لتحقيق كل ما هو أفضل للمجتمع القنائي.

ائتلاف حقوق الإنسان يعقد أول لقاءاته حول بناء قدرات الجمعيات الأهلية بقنا
ائتلاف حقوق الإنسان يعقد أول لقاءاته حول بناء قدرات الجمعيات الأهلية بقنا
ائتلاف حقوق الإنسان يعقد أول لقاءاته حول بناء قدرات الجمعيات الأهلية بقنا
الائتلاف المصري لحقوق الانسان محافظة قنا الجمعيات الأهلية جمعية حورس للشباب التمكين الأقتصادي للمراه

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