استشارى مناعة مُحذرًا من الأتربة: «الكمامة حائط صد»

حذر أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مرضى حساسية الأنف والصدر والعين من تقلبات الطقس والتي تشهد نشاطًا للأتربة، مؤكدًا أنها تزيد من الحساسية وتزيد من أعراض الرشح والصداع والربو وحكة العين.

تحذير مرضى الحساسية

وحذر خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، مرضى الحساسية من الخروج من المنزل وطالبهم بارتداء الكمامة لأنها تشكل حائط الصد لدخول الأتربة للمجرى التنفسي، وكذلك يجب العودة لاستخدام مضادات الحساسية والتي تقلل من احتقان الأنف، واستخدام محلول الملح.

وأشار إلى أنه يجب استخدام الكحول، والحرص على غسيل الأيدي بشكل مستمر، محذرًا من اختلاف درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض لأنها فترة تنشط فيها الفيروسات التنفسية سواء البرد أو الانفلونزا أو كورونا، ويساعد على ذلك وجود الأتربة والرياح.

كما وجه نصائح لهم بشرب سوائل كثيرة مثل البرتقال والجوافة والكيوي، لأنها تساعد على تنقية الجهاز المناعي ولايوجد داعي لفتح التكييفات والمراوح خلال هذه الفترة.