رئيس مياه القناة: انتشار سيارات الشفط وإعلان حالة الطوارئ لسحب الأمطار

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الإثنين، عن رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتشار فرق الطوارئ، ومعدات وسيارات شفط المياه الفاكيوم، والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات المناخية، لمواجهة الأمطار.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم انتشار كامل لسيارات شفط مياه الأمطار، في أماكن التمركز في الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة، وذلك لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار، مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، بالإضافة إلى متابعة حالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، في أسرع وقت، لافتا أن فنيو وعمال الشركة سيطروا علي تجمعات مياه الأمطار الغزيرة في مركز ومدينة القصاصين، والقنطرة شرق وغرب، ومدينة الإسماعيلية وفايد والتل الكبير.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، وتركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي تمتلئ بالمياه، مشددًا على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، مع توفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، وانتشار وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.