«تعليم الفيوم» يحصد المركز الثانى بمسابقة آيسف للعلوم والهندسة 2023

فازت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالجائزة الخاصة فى النظارة e sight3 نظارة الواقع المعزز "التخصص أجهزة طبية"، والمركز الثاني فى مجال الروبوت "روبوت بشرى طبى"، على مستوى الجمهورية في مسابقة آيسف للعلوم والهندسة 2023" ISEF ".

وفازت الطالبة ميار حماده سليمان، والطالب محمد أحمد كامل بالصف الأول الثانوي، مدرسة النور للمكفوفين بالجائزة الخاصة على مستوى الجمهورية في مجال الأجهزة الطبية النظارة e sight3 نظارة الواقع المعزز.

كما فاز الطالب عبد الرحمن وائل عبد الرحمن، والطالب عبدالله وليد فتحي بالصف الثاني الثانوي بمدرسة ستيم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال الروبوت"روبوت بشري طبي".

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقه، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق التطوير التكنولوجي بالمديرية، وفريق العمل المشرف على المسابقة.