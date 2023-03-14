الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الفيوم» يحصد المركز الثانى بمسابقة آيسف للعلوم والهندسة 2023

تعليم الفيوم يحصد
تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني في مسابقة ايسف للعلوم والهندسة

فازت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بالجائزة الخاصة فى النظارة e sight3 نظارة الواقع المعزز "التخصص أجهزة طبية"، والمركز الثاني فى مجال الروبوت "روبوت بشرى طبى"، على مستوى الجمهورية في مسابقة آيسف للعلوم والهندسة 2023" ISEF ".

وفازت الطالبة ميار حماده سليمان، والطالب محمد أحمد كامل بالصف الأول الثانوي، مدرسة النور للمكفوفين بالجائزة الخاصة على مستوى الجمهورية في مجال الأجهزة الطبية النظارة e sight3 نظارة الواقع المعزز.

كما فاز الطالب عبد الرحمن وائل عبد الرحمن، والطالب عبدالله وليد فتحي بالصف الثاني الثانوي بمدرسة ستيم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال الروبوت"روبوت بشري طبي".

وتقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقه، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق التطوير التكنولوجي بالمديرية، وفريق العمل المشرف على المسابقة.

تعليم الفيوم يحصد مركز ثاني مسابقة ايسف للعلوم والهندسة ISEF 2023 مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

المغرب: إحباط عملية للهجرة غير الشرعية والقبض على 17 شخصا

حكيم يكشف سبب رفضه الغناء أمام والده حتى بعد الشهرة

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 14-3-2023 فى المحافظات

غرفة الغربية التجارية: طرح الياميش والسلع بأسعار مخفضة بمعارض «أهلا رمضان»

رئيس مياه القناة: انتشار سيارات الشفط وإعلان حالة الطوارئ لسحب الأمطار

تعرف على مواعيد مباريات الزمالك القادمة والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟