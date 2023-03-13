الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 15 شخصًا جراء انقلاب ميكروباص بطريق كركر في أسوان

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 15 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطار أسوان وتحديدًا عند قرية كركر، مساء الاثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى وحدة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطار أسوان وتحديدًا عند قرية كركر، مما أسفر عن أصابة 15 شخص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير تحقيقاتها.

أسوان انقلاب ميكروباص 15 مصاب المستشفى الجهات الامنية

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