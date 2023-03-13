الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار في القليوبية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عددا من سيارات شفط مياه الأمطار على مستوى مدن ومراكز وأحياء المحافظة للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم وعدم تعطل حركة المرور

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ قامت بالتنسيق المسبق منذ فصل الشتاء مع فروع الشركة بمدن المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن وتم تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق لعدم تعطل مصالح المواطنين

فيما شهدت محافظة القليوبية موجة أمطار وطقس سيئ على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها أمطار غزيرة وثلوج، ما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل، حيث رفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة مساء اليوم، وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جاري التعامل معه، وجرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ.

وأمر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.