«الشعب الجمهوري» يدشن معرض المنتجات الشبابية بسوهاج

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج والمهندس محمد عويضة أمين حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج معرض دعم المنتجات الشبابية للمشروعات المتنوعة لبيع المنتجات بأسعار مخفضة للجمهور وذلك، داخل نادى المحليات بمدينة ناصر والذي ينظمه الحزب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، والمقرر أن يستمر حتى الجمعة 17 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور شعبان لطفي والنائب ياسر نصر والنائبة نانسى نعيم وأكرم فتحى العمدة، أمين التنظيم بالمحافظة ونادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسوهاج وكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن والشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد محافظ سوهاج ومرافقيه أجنحة المعرض المختلفة، واستمع إلى شباب العارضين، حيث ضم المعرض العديد من المشروعات والمنتجات التي تنوعت بين "أدوات منزلية وأجهزة معمرة منتجة محليا، وضم المعرض 27 عارض وعارضة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من مختلف المناطق الصناعيةبالمحافظة "غرب جرجا، وحي الكوثر، وسوهاج الجديدة ".

وزار المحافظ كذلك جناح نباتات الزينة، والذي ضم العديد من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، ونبات " الأزولا " والذي يعتبر بروتين بديل العلف الحيواني، كما استمع إلى شرح مفصل عن وحدة تطوير الأعمال التابعة لجهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والتي تقدم خدمات الجهاز لأصحاب المشروعات بالمجان، حيث تم إطلاقها في 2021م، خلال افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض " تراثنا " بالقاهرة، وتضم الوحدة مجموعة من فنيين وخبراء واستشاريين الجهاز، وتقدم مجموعة من الخدمات لأصحاب المشروعات في أماكنهم؛ لتحسين كفاءة وأداء المشروعات وتعزيز القدرة التنافسية محليا وعالميا .

من جانبه، تقدم المهندس محمد عويضة بالشكر للرئيس السيسى لدعمه لهؤلاء الشباب المجتهد والطموح من أبناء مصر عامة و المناطق الصناعية بسوهاج خاصة والتى يشارك عدد منهم الآن بمنتجاته داخل معرض الحزب بإنتاج مشرف يليق بمصر رافعا شعار "صنع فى مصر" كما تقدم بالشكر للواء طارق الفقى محافظ سوهاج لدعمه المستمر لكافة الفعاليات التى تخدم المواطن السوهاجى والذى ينفذها الحزب تحت رعايته.

كما تقدم بالشكر للمهندس حازم عمر، رئيس الحزب وجميع قيادات الأمانة المركزية على توجيههم المستمر بضرورة تنفيذ الفعاليات التى تخدم المواطنين.

وأكد عويضة أن الهدف من المعرض هو فتح أسواق جديدة لهؤلاء المصنعين لعرض المنتجات الخاصة بهم للجمهور وتشجيعهم على الإستمرار بجانب استفادة المواطن السوهاجى بهذه المنتجات المتميزة بأسعار مخفضة وخاصة الغذائية منها بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

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