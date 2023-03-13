الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. البنك الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف فتحي

البنك الأهلي
البنك الأهلي

تقدم البنك الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هدف الشوط الوحيد سجله محمد فتحي لصالح البنك في الدقيقة 20 من زمن الشوط، برأسية متقنة داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد الشناوي.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة إبراهيم _ إسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد_ محمد هلال _ كريم بامبو  _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

احمد صبحي _عاصم صلاح _ رزاق سيسيه _حمدي علاء _ موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ أحمد ياسين  _ باسم مرسي

بينما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - إسلام عيسى - عبد الله مجدي - محمود صابر - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - دودو الجباس.

يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 11 انتصارًا وستة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 29 هدفًا ودخل مرماه 14 هدفًا وجمع 8 نقاط م آخر 4 مباريات بالفوز على طلائع الجيش وإنبي والتعادل مع المصري والزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 42 واستعادة المركز الثاني بفارق الأهداف عن فيوتشر.

البنك الأهلي الاهلى بيراميدز الدوري فتحي

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وائل لطفي

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