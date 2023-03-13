وكيل «صحة بني سويف» يترأس وفد لزيارة مستشفى الرمد

قام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الإثنين، بالمرور على مستشفى رمد بنى سويف بحضور د.أحمد بغدادي وكيل المديرية ومدير الطب العلاجى والدكتورة هدى رجب مدير مستشفى الرمد وعدد من مديرى الإدارات المستشفيات، التخطيط، مكافحة العدوي، الجودة المتابعة، الصيدلة، وذلك لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمرضي.

حيث تم التأكيد على تواجد النوبتجيات والطاقم الطبي وإحالة المتغيبين للتحقيق كما تم تفقد الحالة الانشائية للمستشفي ومتابعة أعمال التطوير، والمرور علي الاستقبال والعيادات الخارجية ومراجعة بعض التذاكر والمرور علي معمل المستشفى والتأكيد على صيانة وفحص الأجهزة بصفة دورية.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على الصيدلية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، والمرور علي قسم الأشعة والتأكيد على توافر الأفلام الخاصه بالأشعة بشكل كاف، والمرور على عيادة الأسنان والتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والتعقيم الجيد للآلات ومراجعة بعض التذاكر الخاصة بالمرضي.

وشملت الزيارة المرور علي الأقسام الداخلية بالمستشفى رجال وحريم، والمرور علي قسم العمليات الصغرى ومطبخ المستشفى ومراجعه خط سير الوجبات وكيفية إعدادها وطهيها ومراجعة كافة الشهادات الصحية للعاملين بالمطبخ ومراجعة معايير إعداد الوجبات المخصصة لمرضى الرمد، كما تم التأكد من وجود أفراد خدمة المواطنين لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضى.

في سياق آخر، تابع د.محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.