الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشوب حريق فى محصول القصب بإحدى قرى قنا

حريق
حريق

نشب حريق، اليوم الإثنين، في محصول قصب السكر بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في مساحة من محصول قصب السكر بقرية القارة في مركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأبوتشت، تحت إشراف العميد مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مساحة تبلغ نصف فدان من محصول قصب السكر على مصرف سلام بالطريق الزراعي في قرية القارة بمركز أبوتشت.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

إدارة الحماية المدنية السيطرة على الحريق الدفع بسيارات الإطفاء تحرير محضر سيطرة على الحريق سيارات الإطفاء قوات الحماية المدنية بقنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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