نشوب حريق فى محصول القصب بإحدى قرى قنا

نشب حريق، اليوم الإثنين، في محصول قصب السكر بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في مساحة من محصول قصب السكر بقرية القارة في مركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأبوتشت، تحت إشراف العميد مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مساحة تبلغ نصف فدان من محصول قصب السكر على مصرف سلام بالطريق الزراعي في قرية القارة بمركز أبوتشت.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والسيطرة على الحريق قبل امتداده.