الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

الدكتور خالد عبدالجليل
الدكتور خالد عبدالجليل

تنطلق غدًا، فعاليات الدورة ال٢٤ لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية في حضور كل من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الذي يحضر نيابة عن اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كما يحضر، أيضًا، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا وعدد كبير من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية هالة الحملاوي بإغنية “في عيون السينما” وهى من كلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي ويخرج الحفل  هشام عطوة حيث تم إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة الـ24 ويتم تسليم التكريمات للمخرج الأيرلندي المعروف "مارك كازينز والمخرج ومدير التصوير الكبير "محمود عبدالسميع" والناقد "علي محمود" وعقب الإعلان عن أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة يتم عرض فيلمين من الأفلام التي قام مهرجان الاسماعيلية بترميمها وهي "وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم " للمخرج داود عبدالسيد والذي يناقش آثار التعليم المجاني علي المناطق الريفية في مصر ايضا النسخة المرممة  لفيلم " مقدمة حامد سعيد"للمخرج محمود عبد السميع والذي يتناول حياة  الرسـام والمفكر المصري حامـد سـعيد .

ويشارك في المهرجان هذا العام نحو ١٢٣ فيلم من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلم تسجيلي طويل و١٤ فيلم تسجيلي قصير و20 فيلمًا روائيًا قصيرًا و١٨ فيلم تحريك و١٧ فيلمًا من أفلام الطلبة، كما يعرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضا يعرض ١٧فيلم في برنامج الأفلام القصيرة جدا و٤ افلام في برنامج افلام البورتريه، إضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام.

أركان حرب شريف فهمي أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدورة الدكتورة نيفين الدكتورة نيفين الكيلاني

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