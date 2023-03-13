الملغي من منهج الصف الثالث الإعدادي 2023

يبحث العديد من الأهالي والطلاب عن المحذوف والملغي من منهج الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر محرك "جوجل" الشهير، وذلك لتفادي إعطاء مجهود في دروس قررت وزارة التربية والتعليم إلغائها للتخفيف على الطلاب.

المنهج المحذوف للصف الثالث الاعدادي 2023

نقدم لكم من خلال هذه السطور الملغي للصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المواد الدراسية بالنصف الثاني للعام الدراسي.

الملغي للصف الثالث الاعدادي 2023

- الدروس الملغية فى مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي:

الوحدة الأولى ملغية، الدرس الثالث ملغي درس "حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولي والأخري من الدرجة الثانية".

الملغي من الوحدة الثالثة، الملغي الدرس الثاني، و درس الحدث المكمل والفرق بين حدثين.

الوحدة الخامسة، الدرس الثاني ملغي "محذوف درس العلاقة بين الزوينين المحيطتين والمركزيتين المشركتين في القوس"، والدرس الثالث "درس الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس"، والدرس الخامس "درس خواص الشكل الرباعي".

و الدرس السادس ملغي "درس العلاقة بين مماسات الدائرة"، والدرس السابع "محذوف درس الزاوية المماسية".

الدروس الملغية في منهج الصف الثالث الإعدادي مادة اللغة العربية

الملغي في مادة اللغة "من درس رسالة إلى ابني بدية من الصفحة 20 حتى صفحة 22.

الدروس الملغية فى مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي:

الملغي من منهج اللغة الأنجليزية بدءا من صفحة 32 إلى صفحة 33

الملغي من الوحدة 12 من صفحة 54 إلي صفحة 63

المراجعة بدءا من صفحة 64 إلي صفحة 65.

الدروس الملغية فى مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي:

الملغي من مادرة الدراسات الاجتماعية من الوحدة الـ2: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة، والملغي درس اختيار دولة من المقررة على المحافظة.

الوحدة الرابعة درس الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية، الدرس الثاني "درس مصر والمنظمات الإقليمية والدولية".

الدروس الملغية في مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي:

الوحدة الثانية، الدرس الثالث "النشاط الإشعاعي والطاقة النووية"، والوحدة الثالثة، الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي"، الوحدة الرابعة، الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا".