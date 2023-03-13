الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الملغي من منهج الصف الثالث الإعدادي 2023

طلاب
طلاب

يبحث العديد من الأهالي والطلاب عن المحذوف والملغي من منهج الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر محرك "جوجل" الشهير، وذلك لتفادي إعطاء مجهود في دروس قررت وزارة التربية والتعليم إلغائها للتخفيف على الطلاب.

المنهج المحذوف للصف الثالث الاعدادي 2023

نقدم لكم من خلال هذه السطور الملغي للصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المواد الدراسية بالنصف الثاني للعام الدراسي.

الملغي للصف الثالث الاعدادي 2023

- الدروس الملغية فى مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي:

الوحدة الأولى ملغية، الدرس الثالث ملغي درس "حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولي والأخري من الدرجة الثانية".

الملغي من الوحدة الثالثة، الملغي الدرس الثاني، و درس الحدث المكمل والفرق بين حدثين.

الوحدة الخامسة، الدرس الثاني ملغي "محذوف درس العلاقة بين الزوينين المحيطتين والمركزيتين المشركتين في القوس"، والدرس الثالث "درس الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس"، والدرس الخامس "درس خواص الشكل الرباعي".

و الدرس السادس ملغي "درس العلاقة بين مماسات الدائرة"، والدرس السابع "محذوف درس الزاوية المماسية".

المحذوفات من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023

المحذوف من منهج الصف الثالث الابتدائي 2023

الدروس الملغية في منهج الصف الثالث الإعدادي مادة اللغة العربية 

الملغي في مادة اللغة "من درس رسالة إلى ابني بدية من الصفحة 20 حتى صفحة 22.

الدروس الملغية فى مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي:

الملغي من منهج اللغة الأنجليزية بدءا من صفحة 32 إلى صفحة 33

الملغي من الوحدة 12 من صفحة 54 إلي صفحة 63

المراجعة بدءا من صفحة 64 إلي صفحة 65.

 

الدروس الملغية فى مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي:

الملغي من مادرة الدراسات الاجتماعية من الوحدة الـ2: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة، والملغي درس اختيار دولة من المقررة على المحافظة.

الوحدة الرابعة درس الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية، الدرس الثاني "درس مصر والمنظمات الإقليمية والدولية".

 

الدروس الملغية في مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي:

الوحدة الثانية، الدرس الثالث "النشاط الإشعاعي والطاقة النووية"، والوحدة الثالثة، الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى نهاية التطبيق الحياتي"، الوحدة الرابعة، الدرس الأول "العلم والتكنولوجيا".

الملغي للصف الثالث الدروس الملغية الملغي من منهج الصف الثالث الإعدادي المنهج المحذوف للصف الثالث الاعدادي 2023 منهج الصف الثالث الإعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

إندبندنت: BBC تواجه ضغوطًا شديدة بعد أزمة لينكر واحتمالات بفقدان الدعم

مجلس الدولة: قبول دعوى طالبة لنقلها من تربية طنطا إلى تمريض القاهرة

مَن هو إبراهيم بودربالة رئيس النواب التونسى الجديد؟

مؤلف «مذكرات زوج»: المسلسل يناقش المشاكل الزوجية بنظرة معاصرة

مستشار الأمن الأمريكى: واشنطن ترغب فى علاقة «تنافس لا صراع» مع الصين

وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟