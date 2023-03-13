تبدأ من 20 جنيهًا.. إقبال كبير من المواطنين على منتجات منافذ «كلنا واحد» (صور)

شهدت شوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية لمبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كالزيت والسمن، والسكر، والأرز، والمكرونة، علاوة على المكسرات، والياميش، وقمر الدين، والزبيب، وبعض التوابل.

وفي هذا السياق، التقى "الدستور" بعددٍ من المواطنين المقبلين على شراء احتياجاتهم من منافذ “كلنا واحد”، في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة..

وقالت وفاء محمد، القاطنة في شارع عدوي سليم، بمنطقة العمرانية، إن الياميش الرمضاني من أكثر المنتجات التي تلقى رواجًا كبيرًا في شوادر “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، خاصًة وأنهم هذا العام قدموا المكسرات في علب أسعارها في متناول الجميع"

وأوضحت “نسمة عبدالكريم، 53 عاما” مقيمة في شارع لزهراء بمنطقة العمرانية، أن علب المكسرات تراوحت أسعارها بين 20 و 40 و65 جنيه، إذ بلغ سعر علبة اللوز الصغيرة 45 جنيه، والزبيب المصري العلبة الواحدة بـ 20 جنيه، والتين بـ 45 جنيه

وقالت ولاء محسن، 40 سنة، مقيمة بالعمرانية: "ياميش رمضان كان من أغلى السلع في الأسواق التجارية، ولكن شوادر ومنافذ كلنا واحد قدمته لنا بأسعار مخفضة".