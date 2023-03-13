المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ع.س" بأن تعدوا عليه بالضرب بعصا شوم بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبد الله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه أثر التعدى عليه بالضرب بعصا شوم وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه فقاموا بالتعدى عليه بالضرب مما أحدث إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.