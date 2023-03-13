وزير القوى العاملة يشهد «إنترفيو» ذوي الهمم في مطاعم «أمريكانا»

شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم، بالديوان العام للوزارة «إنترفيو» بين ممثل عن سلسلة مطاعم أمريكانا وعدد من ذوي الهمم الراغبين في العمل بها بالقاهرة.

وأعلن مسؤول سلسلة المطاعم عن توفير 150 فرصة عمل على مهنة عضو فريق سيتم تسليم عقودهم خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير شحاتة حرص الدولة على الاهتمام بذوي الهمم، وأن الوزارة تعكف حاليا على توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وأنها مستمرة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمجهم في سوق العمل، موجهاً رسالة طمأنينة للحضور بأن الوزارة مستمرة في التواصل معهم حتى بعد استلام العمل للاطمئنان على أوضاعهم داخل بيئة العمل، وتوفير فرص عمل أخرى لمن لم يستكمل إجراءات التعيين داخل المجموعة.

«إنترفيو» ذوي الهمم في مطاعم «أمريكانا»

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