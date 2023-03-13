قبل مواجهة لايبزيج.. 16 انتصارًا لمانشستر سيتي على الأندية الألمانية بدوري الأبطال

تُقام غدًا الثلاثاء مباراة قوية بين ناديي مانشستر سيتي ولايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني على ملعب الاتحاد في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا؟

ونستعرض لكم كل ما قدمه فريق مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا، وذك على النحو التالي:

- خاض فريق مانشستر سيتي 25 مواجهة ضد الأندية الألمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- خلال هذه المباريات، حقق فريق مانشستر سيتي 16 انتصارًا وأربع تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم.

ماذا يفعل مانشستر سيتي أمام الأندية الألمانية على ملعبه في دوري الأبطال؟

- بينما خاض مانشستر سيتي 12 مباراة ضد الأندية الألمانية على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

- خلال هذه المباريات، حقق فريق مانشستر سيتي 10 انتصارات، وتعادل وحيد، ومثلها هزيمة واحدة فقط.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج قبل قمة دوري أبطال أوروبا

- وبالنظر إلى تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج قبل قمة دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة اليوم هي الرابعة بينهما.

- والتقى الفريقان في مباراتين من قبل في دور المجموعات بالموسم الماضي 2021-2022.

- انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 6-3، بينما حسم لايبزيج مباراة الإياب لصالحه بنتيجة 2-1.

- أما المباراة الثالثة، كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "ريد بول أرينا"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

مانشستر سيتي VS لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 14 نقطة.

- بينما تأهل فريق لايبزيج الألماني، تحت قيادة المدرب ماركو روزه، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.