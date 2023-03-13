النيابة الإدارية تتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون من جامعة المنيا

أعلنت النيابة الإدارية اليوم سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كلية الحقوق بجامعة المنيا وكذلك خريجي كلية الشرعية والقانون بجامعة الأزهر بالمنيا من دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكتروني، بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا وينتهي التقديم في 28 مارس.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.

ويشترط لسحب ملف التعيين التالي، إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

ويراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.