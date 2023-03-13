8 أبطال من ذهب بجامعة القناة فى بطولة كأس العالم للقوة البدنية بالغردقة

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته بتميز طلاب جامعة قناة السويس ببطولة كأس العالم للقوة البدنية المقامه في الغردقة في الفترة من 7 مارس وحتى 12 مارس 2023م بمشاركة 19 دولة ، حيث أستطاع طلاب القناة من منتخب مصر أقتناص المراكز الأولى والميداليات المتنوعة.

وبعث الدكتور ناصر مندور ببرقيات تهنئة للطلاب الفائزين مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح على المستويين الدراسي والرياضي.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى حصول الطالب محمد أحمد محمود يوسف الطالب بالمستوى الثانى بكلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في القوة الكاملة Full Power Raw ناشئين ميزان 67.5 ك كما حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في Deadlift Raw ناشئين ميزان 67.5 ك وحصل ايضاً على المركز الثالث والميدالية البرونزية فىDeadlift Raw شباب ميزان 67.5 ك

فيما أعلن الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية فوز الطالب محمد ماهر محمد محمود اسماعيل الطالب بالمستوى الثانى بكلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في القوة الكاملة Full Power Classic Raw للناشئين ميزان75 ك ، كما حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى Deadlift Raw ناشئين ميزان 75 ك وكسر خمس أرقام عالمية وحصل على درع أفضل لاعب في Deadlift.

وتابع الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية مُعلناً حصول الطالبة مريم وليد محمد خليل بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في القوة الكاملة Full Power Raw ناشئين ميزان 67.5 ك.

بينما حصل الطالب محمد بهاء عبد الرؤف مفضل بالمستوى الرابع بكلية التربية الرياضية على المركز الثانى والميدالية الفضية في القوة البدنية للشباب ميزان 90 ك.

وحصلت الطالبة ماريانا سعد خيرى بالفرقة الأولى كلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى القوة البدنية للناشئين ميزان 67.5 ك.

فيما فازت الطالبة خلود إبراهيم عبد الحميد الصغير بالفرقة الرابعة بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى القوة البدنية للناشئين ميزان 52 ك وتحقيق أرقام قياسية فى (Squat- Deadlift- Bench Press) والحصول على درع أفضل لاعبه فى Full Power Classic Raw

وحصل الطالب أمير محمد سيد عبده بالمستوى الرابع بكلية الهندسة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى القوة الكاملة Full Power Classic Raw للكبار ميزان 110 ك بمجموع رفعات 850 ك ويعتبر أعلى مجموع رفعات في البطولة.