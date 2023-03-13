كيف تحمى نفسك من العاصفة الرملية؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس فى مصر تشهد الكثير من التقلبات، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع حدوث عاصفة رملية حيث تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية تؤثر على بعض المناطق مساء وتمتد غدا إلى كل أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.

فى هذا السياق تقدم الدستور نصائح مهمة لمن يعانى من أمراض الحساسية فى العواصف الرملية وذلك حسبما أعلنتها وزارة الصحة

_المصابون بالجيوب الأنفية وحساسية الصدر عليهم غلي أوراق الجوافة واستنشاقها مباشرة لتنظيف الرئة.

_مع الحرص على وضع أقمشة مبللة إلى جانبهم داخل المنزل لوضعها على الأنف والفم عند تسرب الأتربة أو حال اضطرارهم للخروج تحت أي ظرف.

_يُنصح بعدم خروج أولئك الذين يستخدمون موسعات شعب هوائية.

_ينصح بتناول مضادات الحساسية باستشارة الطبيب.

_ينصح بتناول المياه والمشروبات الساخنة لا سيما الأعشاب لتنظيف الرئة في مثل تلك الأجواء العاصفة بالنسبة للكبار والأطفال.

_ضرورة تنظيف الأنف بالنسبة لمن تعرض للعاصفة.

_ارتداء الكمامة للوقاية من الأتربة إلى جانب الوقاية من فيروس كورونا.

– يجب على مرضى حساسية الصدر، عدم الخروج من المنازل في مثل التوقيتات الجوية المنتشرة خلال الفترة الحالية.

– ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، في وجود العاصفة الترابية، تجنيًا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

– يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

– شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

– ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

– استخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

– التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.