الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مسؤول ألماني: مصر هي البوابة لقارة إفريقيا ومنطقة شرق المتوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت إلين فون زيتزيفيتز نائب مدير قطاع بوزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلادها تؤمن بأن مصر هى البوابة لقارة أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط.

 

وتابعت «زيتزيفيتز»، خلال الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا  للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، أن ألمانيا تؤمن بأهمية التعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى العمل على إعداد سوق محلى ألمانى للهيدروجين وتوفير آليات تمويل لدعم مشروعات الهيدروجين حول العالم، وقدمت عرضا تقديميا حول الاستراتيجية الوطنية الألمانية للهيدروجين.

 

كان قد شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع وأوضح في كلمته أن مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة بصفة خاصة في الوقت الحالي من خلال التعاون مع كبري الشركات الألمانية ، حيث تتصدر موضوعات الطاقة وخاصة التحول الطاقى وإزالة الكربون أولويات جدول أعمال البلدين، مشيداً بعمق وقوة العلاقات الثنائية بينهما والتي احتفلنا في اكتوبر الماضي بمرور ٧٠ عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية.

 

استهلاك الطاقة التحول الطاقي البترول والثروة المعدنية الاستراتيجية الوطنية المهندس طارق الملا وزير البترول الغرفة الألمانية العربية

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وائل لطفي

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