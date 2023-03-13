«العسومى» يشارك فى الاجتماع التحضيرى لإطلاق القمة الأولى لمنتدى الحوار البرلمانى

يشارك رئيس البرلمان العربي في الاجتماع التحضيري لإطلاق القمة الأولى لمنتدى الحوار البرلماني بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وشارك عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في الاجتماع التحضيري لإطلاق القمة الأولى لمنتدى الحوار البرلماني بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وهو المنتدى الذي تم وضع الإعلان التأسيسي له خلال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي استضافته المملكة المغربية في شهر مارس من العام الماضي 2022.

وقد عقد هذا الاجتماع التحضيري على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها مملكة البحرين حاليًا وحتى الخامس عشر من مارس الجاري 2023.

المشاركون

وشارك في هذا الاجتماع التحضيري كل من عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وشارومبيرا فورتشن، رئيس البرلمان الإفريقي، وسيلفيا ديل روزاريو جياكوبو، رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وقد ناقش المجتمعون في هذا اللقاء التحضيرات والاستعدادات الخاصة بإطلاق القمة الأولى لمنتدى الحوار البرلماني بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والمتوقع تنظيمها في دولة بنما في شهر مايو المقبل 2023.

وفي هذا السياق، أوضح "العسومي" حرص البرلمان العربي على مد جسور التواصل والتقارب بين الشعب العربي والإفريقي وشعب منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، انسجامًا مع عمق العلاقات التاريخية والموروثات الثقافية والإنسانية والحضارية المشتركة بينهم، معربًا عن ثقته في الدور الكبير والمرتقب لهذا المنتدى في ترسيخ الحوار والتعاون البرلماني بين دول الجنوب، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين هذه المناطق الثلاث، خاصة في ظل تشابه الهموم والتحديات المشتركة التي تواجههم معًا.