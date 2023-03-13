الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تسلم عقود عمل لـ11 من ذوى الهمم بمطروح

القوى العاملة
القوى العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم في لقاء حضره سيد عبد العال مفوض شركة واى اند واى الراعي لخدمات التغذية، وذلك لـ11 من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتوفير الدعم والحياة الكريمة لهذه الفئة من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة داخل المنشآت وتفعيل العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 وإلزام المنشآت غير المستوفاة لنسبتها فى تعيين 5% من إجمالي عمالها من ذوى الهمم.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح فى تقريره، اليوم الإثنين، فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، قامت المديرية بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الهمم لإدماجهم في سوق العمل داخل الشركات والمصانع العاملة فى نطاق المحافظة، وذلك فى ضوء دور المديرية في توفير الرعاية الكريمة لتلك الفئة من خلال توفير فرص للتدريب المهني تؤهلهم للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف مدير المديرية: المديرية تسير فى طريقها نحو تعيين ذوى الهمم والقدرات بالمنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك بناء على الحصر الأخير الذى قامت به تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، للمنشآت المستوفاة وغير المستوفاة للنسبة القانونية من بين عمالها من تلك الفئة ، وذلك لدمجهم داخل المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم.

مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح عقود عمل ذوي الهمم وزير القوى العاملة حسن شحاتة فرص عمل التنمية المستدامة

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