تغيرات جوية متطرفة.. أستاذ بيئة يعلق على العواصف الثلجية التى يشهدها الغرب

قال علاء سرحان، أستاذ الدراسات البيئية، إن ما يشهده الغرب من عواصف ثلجية شديدة تأتي ضمن نطاق التغيرات الجوية المتطرفة، وهي من تداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف “سرحان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “أننا رأينا الكثير من العواصف الثلجية في كاليفورنيا والتي كانت تعاني من جفاف وحرائق في الغابات وبعدها حدثت العواصف والأمطار”، مؤكدًا أن التغيرات المتطرفة أصبحت حقيقة واقعة ولابد من التعامل معها.

أهمية مؤتمر المناخ cop 27

وأوضح أن "cop27"، كان بمثابة جرس إنذار للعالم كله وقبله بشهور قليلة بدأت التغيرات المناخية في باكستان ودول أوروبا ولأول مرة بالقارة العجوز نجد فيها جفاف وشح في مياه الأمطار، ولذا لابد من تكاتف الجهود الدولية لمنع الاحتباس الحراري وأن نتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية لأن لها تأثيرات كبيرة على الناس وتسبب في هجرة مناخية والعالم كله في غنى عنها، وأن الرئيس السيسي في افتتاح القمة قال إن "الحرب الحقييقة أن تتكاتف كل الجهود لمواجهة التغيرات المناخية".