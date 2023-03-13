7 وفيات و10 مصابين بحادث طريق مطروح - السلوم

قال مصدر طبي بصحة مطروح، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمنطقة القطراني على طريق مطروح السلوم، حيث تم حجز 10 مصابين في أقسام مستشفى براني المركزي المختلفة والعناية.

وأوضح المصدر، خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم تحويل 3 حالات بجهاز تنفس صناعي إلى مستشفى مطروح العام، وجارٍ تحويل حالتين ليصبح إجمالي التحويلات 5 حالات، مشيرا إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 7 أشخاص، وتم التحفظ عليهم في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وفي سياق متصل، كان قد قال محمد الطليمي، مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، في تصريحات سابقة لـ"الدستور، إن عدد مصابي حادث انقلاب سيارة نصف نقل في منطقة القطرانى عى طريق مطروح السلوم ارتفع إلى 15 مصابًا.

وأوضح أن الحادث أسفر أيضا عن مصرع 7 أشخاص، مشيرا إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، و الإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة و غيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل و جه دون تقصير أو إهمال.