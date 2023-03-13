التحقيقات تكشف تفاصيل قتل سائق توكتوك زوج شقيقته بالإسكندرية

كشفت تحقيقات النيابة، التي أجريت مع المتهم بقتل زوج شقيقته بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، أن المتهم جمعة.م.ج، 27 سنة، سائق توكتوك، وله معلومات جنائية مسجلة، نشبت مشادة بينه وبين المجني عليه زوج شقيقته محمد.ع.ا، 34 سنة، عاطل، مسجل شقي خطر، ولديه 35 قضية متنوعة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.

ونشبت المشادة بينهما داخل منزل جدة المجني عليه وطلب القتيل من الجاني عدم إزعاج جدته والخروج لموقع ارتكاب الجريمة بجوار حديقة تقع بجانب مستشفى وعند خروجهما قام المتهم بإخراج سكين وطعن المجني عليه عدة طعنات بالرقبة وذبحه، وتم الإمساك به بمعرفه الأهالي.

كانت قد شهدت منطقة القباري التابعة لدائرة قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، جريمة قتل شخص علي شقيق زوجته طعنا بالسكين بالطريق إثر نشوب خلافات بينهما،

وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة في منطقة القباري بشارع المكس أمام مستوصف المواساة الطبي ووجود قتيل.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية من قسم شرطة مينا البصل، رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة الي المشرحة، وألقي القبض على المتهم.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه على إثرها طعن الأول المجني عليه بالرقبة، مما أدى إلى وفاته بالطريق العام أمام مستوصف المواساة الطبي، بسبب خلافات عائلية بينهما، ما أسفر عن مصرع المجني عليه في الحال، وتم التحفظ على جثة المجني عليه تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.