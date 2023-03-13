مياه القناة: تجديد خطوط مياه الشرب بطول 2 كم بقرية فنارة بالإسماعيلية

شدد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء مع النائب سامي سليم عضو مجلس النواب في إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على أهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة .

وتم مناقشة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بأعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بقرية فنارة بطول 2 كم للقضاء على ضعف المياه بفناره وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية .



وأشار عصمت بضرورة قيام المواطنين بتغيير الوصلات المنزلية المربوطة على الخط القديم لربطها على الخط الجديد حيث سيتم إيقاف العمل بالخط القديم بعد شهر رمضان المبارك .



وفى سياق متصل أشاد النائب سامي سليم بالمجهودات المبذولة من قبل الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.