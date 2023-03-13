طلب إحاطة بشأن جهود وزارة قطاع الأعمال لاستعادة تشغيل شركة النصر للأدوية

تقدم النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، وذلك بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة قطاع الأعمال العام بشأن استعادة تشغيل شركة النصر للأدوية بعد إجراءات التوقف ومحاولات التصفية التي سبق ارتكابها في هذا الصرح.

ولفت مغاوري، في طلبه، إلى أن شرطة النصر للأدوية تعد عمودًا رئيسيًا من أعمدة صناعة الأدوية في مصر، فضلا عن دورها المهم في عملية التصنيع كافة أنواع الأدوية محلية الصنع، مشيرا إلى أن محاولات التصفية ستساهم في تسريح كثير من العمالة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فضلا عن إهدار جهود عدة لدعم الصناعة الوطنية والمحلية.