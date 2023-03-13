«الزراعة» توفر ياميش رمضان بأسعار مخفضة فى معرض خير «مزارعنا لأهالينا»

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، وفرت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين، ياميش رمضان في معرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يقام في حديقة الأورمان بالجيزة، بأسعار مخفضة، حيث تراوح سعر البلح من 30 إلى 35 جنيهًا، وسعر لفة التين المجفف 45 جنيهًا، وسعر قمر الدين يبدأ من 20 جنيهًا، بينما بلغ سعر طبق الزبيب المصري25 جنيهًا، وسعر الطبق المستورد 35 جنيهًا، وهي الأسعار التي لاقت استحسان المواطنون الذين توافدوا على الحديقة منذ الصباح مع فتح المعرض أبوابه، لشراء ما يلزمهم من سلع الشهر الكريم.

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" في حديقة الأورمان بالجيزة بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك، كما تفقدوا أيضا معرض التمور المقام بالحديقة بمشاركة حوالى 40 عارضا.

وصرح السيد القصير وزير الزراعة بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وكذلك مستلزمات شهر رمضان المبارك بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضًا، على رأسها الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

من جانبه، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن معرض “خير مزارعنا لأهالينا”، يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، ويقام للعام الثاني على التوالي، وانطلق منذ يومين بحضور وزير الزراعة ووزير التموين ومحافظ الجيزة، حيث يقام بالتوازي مع عدد من مبادرات الدولة، مثل “أمان، أهلاً رمضان، كلنا واحد”، والتي تهدف جميعًا لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتابع: "يستمر المعرض على مدار شهر رمضان وبعد انتهائه، ويتوفر به جميع المنتجات والسلع الغذائية، بتخفيضات تبدأ من 20؜ إلى 45%؜.

وعلى سبيل المثال كيلو الأرز بـ 15 جنيها، وكيلو السكر بـ 18 جنيهًا، وتوجد أيضًا لحوم بلدي مرباه في مزارع وزارة الزراعة، وسعر كيلو اللحم البلدي 180 جنيهًا.