الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حور» صاحبة أغنية «بستنى عيدك»: حلمى أوصل للشهرة مع منصة «نجوم»

حور
حور

قالت حور، صاحبة أغنية "بستنى عيدك"، إنها وصلت لمنصة "نجوم"، والتي أنتجت لها الأغنية، وتم تدريبها لفترة، حتى اختارتها المنصة لتقديم الأغنية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "ماما شافت منصة نجوم على الإنترنت وشافت إنها منصة كويسة وهتدعمني وتدربني، وروحت واشتغلت معاهم ودربوني واتمرنت لحد ما وصلت لمستوى كويس الحمد لله".

وأشارت إلى أن عمرها الآن 15 سنة، ولكن حب الغناء بدأ عندها من عمر 5 سنوات، حيث لاحظت أسرتها أنها تحفظ أغاني الأطفال وتؤديها بشكل جيد.

وتابعت: "بابا وماما لقوا إني عندي موهبة الغناء، روحت مركز الشباب في الدقهلية ميت غمر واتدربت لحوالي سنة، ولكن المدرب قالي إنتِ موهبة مدفونة ومفيش فرصة هنا".

وأردفت: "روحت الأوبرا وأنا عندي 7 سنين، لكن للأسف الأوبرا عاوزة حد جاهز، وأنا كنت محتاجة أتعلم، وبعد فترة شاركت في حفلات صولو في الأوبرا وحفلات كتير شاركت فيها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وعن حلمها، قالت: "هكمل مع منصة نجوم، وحلمي إنهم يوصلوني للشهرة".

بستنى عيدك حور منصة نجوم محمد الباز اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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