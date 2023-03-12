الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

آخر موعد لتسلم ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

تستمر هيئة قضايا الدولة، في تسليم الملفات الخاصة بالتعيين بوظيفة مندوب مساعد، بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، وذلك بدءًا من السبت 18 فبراير الماضي، ويستمر إلى يوم الإثنين 13 مارس طبقًا للجدول الذى يتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

موقع تقديم ملفات التعيين

كانت الهيئة استقبلت طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى للهيئة، حتى 16 فبراير.

وتضمن إعلان وظيفية هيئة قضايا الدولة، إتاحة التقديم إلكترونيا للطلبة عبر الموقع من هنا، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل، وحددت هيئة قضايا الدولة الخطوات والمواعيد التى يمكن التقديم فيها إلكترونيًا وهي:

1- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

2- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

ونبهت الهيئة، أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى يتم تقديمها بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، علما بأن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

«قضايا الدولة» تواصل تسلم طلبات تعيين وظائف مندوب مساعد 

تقديم طلبات تعيين وظائف مندوب مساعد قضايا الدولة حتى 13 مارس

«قضايا الدولة» تتلقى طلبات التقديم لوظيفة مندوب مساعد إلكترونيًا

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شروط التعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

يذكر أن هيئة قضايا الدولة، حددت عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عامًا، فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

4 - تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة.

5- تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

مندوب مساعد ملفات التعيين مستشارى قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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