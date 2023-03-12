24 وظيفة قيادية خالية فى هيئة السكة الحديد

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف شاغرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى تخصصات: رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش للسلامة، مدير عام صيانة المنشآت، مدير عام شئون الأملاك، مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطق شرق الدلتا، مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بالمنطقة الوسطى، مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطقة وسط الدلتا، مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بمنطقة القاهرة، مدير عام الفحص والتفتيش للإنشاءات والكباري والمحطات، مدير عام الفحص والتفتيش للبنية الأساسية، مدير عام سياسات التدريب على السلامة.

كما شملت الوظائف المعلن عنها: مدير عام التعاقدات المحلية، مديرعام المخازن، مدير عام متابعة مشروعات هندسة السكة والإنشاءات، (مدير عام التسويق وخدمة العملاء) (نقل البضائع)، مدير عام التشغيل للبضائع بالمنطقة الوسطي، مدير عام صيانة البنية الأساسية والتشغيل على الشبكة بالمنيا، مدير عام صيانة البنية الاساسية والتشغيل على الشبكة بالمنصورة، مدير عام صيانة الكباري، مدير عام إدارة الأصول والهندسة (بالإشارات والإتصالات)، مدير عام ورش أبو زعبل، مدير عام ورش كوم أبو راضي، مدير عام التسويق والتسعير، مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بالمنطقة الجنوبية، مدير عام الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

يبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف الخالية من 12/3/2023 حتى 12/4/2023، وتسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان على أن تكون من أصل و7 صور بمبنى محطة القاهرة - الدور الثانى – ميدان رمسيس على أن يتم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.

وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: بيان الحالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية [مدتها ونوعها ومكانها] العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير) الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

عدد ( 6 ) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مقترحات التطوير طبقًا للنموذج المرفق + إضافته علي إسطوانة مدمجة CD.

خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية.