انطلاق الدورة التدريبية A بمشاركة 25 مدربا بمقر الجبلاية

افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام في كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة c وB.

ومن جانبه، استعرض الدكتور جمال محمد علي المحتوي العلمي وبرنامج التنفيذ للدورة الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من غد الإثنين بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 شهور وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة تتخللها 48 ساعة تطبيقية.

حضرالافتتاح مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري للمنتخبين الأول والأولمبي، والكابتن فاروق جعفر والكابتن عبد المنعم الحاج والكابتن حسام البدري لإجراء المقابلات الشخصية مع المدربين.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة هم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.