الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شوط أول سلبى بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.. وطرد كاسيميرو

مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 31، بسبب تدخله العنيف على ألكاريز.

وتلقى كاسيميرو البطاقة الحمراء الثانية له في الموسم مع مانشستر يونايتد، ليغيب عن 4 مباريات قادمة للفريق في الدوري.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد باحتساب ركلة جزاء بعد لمس كوتشوب الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لكن الحكم رفض ذلك.

واستبدل تين هاج في آخر دقائق الشوط الأول، فاوت فيجورست، ليحل محله سكوت ماكتومناي.

يقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره أنتوني، جادون سانشو وفيجورست.

تشكيل اليونايتد.. سانشو أساسيًا وفيجورست يقود الهجوم أمام ساوثهامبتون

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، فيجورست، سانشو، أنتوني.

 

مانشستر يونايتد ساوثهامبتون الدورى الانجليزى كاسيميرو فيجورست

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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