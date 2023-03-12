الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الغربية

الماشية
الماشية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم، الأحد، بلغ 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوافرة.

وأضاف "أنور" أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

تحصين الدوري الف رأس ماشية الحمى القلاعية بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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