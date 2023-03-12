الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة جهينة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور النائب إبراهيم خليفة، والنائب محمود الضبع، والنائبة غادة الضبع، أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بمركز ومدينة جهينة بافتتاح مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث تفقد المحافظ يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد أبوعقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، الأقسام المختلفة بالإدارة، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى الجديد، والذي يقع على مساحة 1500 متر مربع، واستغرق تنفيذه 11 شهرًا، ويتكون من عدد 2 مبنى، حيث يتكون المبنى الأول من دور "أرضي و2 علوي"، ويشمل صالة خدمة المواطنين، صالة الموظفين، الوكيل، الأمن، الإحصاء والتدريب والتخطيط والمتابعة، مصلية، التوجيه العام والفني، المحفوظات، الشئون الإدارية، التطوير التكنولوجى، دورات مياه، المكتبة، شئون العاملين، إدارة التدريب، قاعة تدريب.

فيما يتكون المبنى الثاني من "دور أرضي و3 علوي"، ويشمل مخزنًا، أوفيس، المكتب الفني، الاستعلامات، إدارة المشتريات، مخزن 2، التوجيه المالي، سكرتارية وانتظار، المدير العام والاجتماعات، الشئون القانونية، الخزينة، الشئون المالية، التعليم المجتمعي، وحدة الجودة، الحسابات، قاعة متعددة الأغراض وفيديو كونفرانس والتدريب، التعليم الإعدادي والثانوي، رياض الأطفال والتربية الاجتماعية، الوسائل التعليمية والمعامل، التعليم الابتدائي، الأرشيف والحفظ، قسم المباني والتعاون الإداري، التعليم الخاص والرسمي واللغات ورياض الأطفال، ودورات مياه.

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