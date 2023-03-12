غدًا.. الحكم على متهم فى قضية «خلية الزيتون»

تصدر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، غدًا الإثنين، الحكم على متهم بـ"خلية الزيتون".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، بعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجه للمتهمين تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.