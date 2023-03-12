الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على متهم فى قضية «خلية الزيتون»

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، غدًا الإثنين، الحكم على  متهم بـ"خلية الزيتون".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، بعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ووجه للمتهمين تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة إرهاب الثانية المحاكم ببدر الحكم خلية الزيتون المستشار محمد حماد

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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غدًا.. الحكم على متهم فى قضية «خلية الزيتون»

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