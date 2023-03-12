الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد فوزه بالتزكية..

رئيس الحركة الوطنية يعلن استقالة الأمين العام ويعين 5 نواب لرئيس الحزب

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

أعلن اللواء رءوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن أن الدكتور أحمد الضبع، تقدم باستقالته من منصب الأمين العام للحزب، مكتفيًا بموقعه كنائب لرئيس الحزب، وذلك لظروف خاصة، مشددًا على أنه لم يتم البت في تلك الاستقاله سواء بالقبول أو بالرفض، مؤكدًا أنه تم تكليفه بالقيام بأعمال الأمين العام لحين النظر فيما تقدم به.

وأضاف «علي» خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب الذي انطلق تحت شعار "بناة الحركة الوطنية باقون .. وداعمون للدولة والرئيس .. الحركة الوطنية مسيرة لن تتوقف" وذلك عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب بالتزكية لمدة أربع سنوات قادمة أنه تقرر أيضًا تكليف أمناء الأمانات المركزية وأمناء المحافظات بالقيام بأعمالهم حتي لا يحدث فراغ تنظيمي، وذلك لحين اتخاذ قرار بتعيين الأمين العام ليتولى تشكيل جديد للأمانة العامة.

وأضاف أنه سيصدر أيضًا تكليفًا للأمين العام المنتظر تعيينه بأن يراعي في التشكيل القادم للأمانة العامة بأن يكون للشخص منصب واحد فقط وليس أكثر حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الكوادر لتولي المناصب القيادية بالحزب. 

وأعلن رئيس الحركة الوطنية المصرية عن قرار باستمرار الدكتور محمد رجب مستشارًا سياسيًا لرئيس الحزب، وكذلك استمرار نواب رئيس الحزب في مناصبهم وهم كالآتي: "المهندس أسامة الشاهد .. الدكتور أحمد الضبع .. اللواء أحمد البلتاجي .. اللواء محمود خليفة.. والدكتور أحمد رءوف .. كما أعلن استمرار تشكيل أعضاء الهيئة العليا كما هم.

واختتم رئيس الحركة الوطنية المصرية كلمته قائلًا: "تأكدوا أن القادم سيكون أفضل بإذن الله .. لطالما اتفقنا علي الثوابت وتخلينا عن سفاسف الافعال .. عاشت مصر وعاش شعبها الأبي عزيزًا مكرمًا .. تحيا مصر".

وكان قد أعلن المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية عن فوز اللواء رءوف السيد علي برئاسة الحزب بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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