الفائزة بقرعة الحج بالقليوبية: «هاطلع معاش بعد يومين وتحقق حلمى بزيارة الكعبة»

عبّر الزوجان نبوية محمد حلمي، إخصائية اجتماعية، وزوجها محمد عبدالرحمن محمد قمر، من قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، عن سعادتهما بعد فوزهما بقرعة الحج هذا العام، ضمن 599 حاجًا من أبناء القليوبية، قائلة: تحقق حلمى بزيارة بيت الله الحرام.

وأعلن عن أسمائهما، اليوم، خلال القرعة العلنية للحج هذا العام والتي عقدت في الصالة المغطاة باستاد بنها، وانهمرت الزوجه نبوية محمد حلمي في البكاء بعد سماع اسمها وزوجها خلال إعلان القرعة وفوزهما بتأشيرة للحج هذا العام، مشيرة إلى أنها ستخرج علي المعاش الأربعاء المقبل، وأن فوزها بالحج أحسن هدية هذا العام لتحمد الله، موجهة الشكر لأجهزة الأمن بالقليوبية على حسن تنظيم القرعة هذا العام.

- أعظم لحظة مرت في حياتها

وأضافت نبوية أنها تعمل إخصائية اجتماعية، وقررت التقدم للحج هذا العام ودعت الله كثيرًا بان يمن عليها بالقبول، مشيرة إلى أن لحظة إعلان اسمها أعظم لحظة مرت في حياتها.

فيما قال الزوج محمد عبدالرحمن قمر، على المعاش، حيث كان يعمل في التربية والتعليم، إنه فرح كثيرًا بإعلان اسمه وزوجته ضمن الفائزين بقرعة الحج 2023 في القليوبية، مشيرًا إلى أنه قابل أحد الأشخاص لا يعرفه منذ أسبوع، وقال له ستكون من الحجاج هذا العام وتحققت النبوءة اليوم بإعلان الاسم.

- تفاصيل قرعة الحج في محافظة القليوبية

كانت مديرية أمن القليوبية قد أعلنت عن أسماء الفائزين بقرعة الحج للعام الهجرى 1444هجريًا– 2023 ميلاديًا بمشاركة مساعد المدير للشئون المالية والإدارية ومفتش وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظ، بحضور عدد كبير من المتقدمين لحج القرعة بمحافظة القليوبية بالصالة المغطاة في استاد بنها ، ووجه مساعد مدير أمن القليوبية، نيابة عن مدير الأمن، التهنئة لمن حالفهم الحظ خلال قرعة الحج التى تم إجراؤها اليوم واختيار 599 شخصًا لأداء الحج هذا العام من القليوبية، مؤكدًا أنه تم العمل بشكل متواصل للانتهاء من فحص كل الطلبات المقدمة من المواطنين لقرعة الحج لهذا العام.

وكشف بيان مديرية أمن القليوبية أن المديرية تلقت 6827 طلبًا لأداء الفريضة من مواطني القليوبية عن طريق أقسام ومراكز الشرطة أو إلكترونيًا، فيما بلغت النسبة المخصصة لمحافظة القليوبية 599 تأشيرة حج، تم تخصيص منها نسبة 3% لكبار السن، بإجمالى 19 تأشيرة حج تزكية، حيث أجريت القرعة بشكل إلكترونى وليس هناك أى تدخل لأشخاص بها.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 6827 مواطنًا، تم اختيار 599 منهم للحصول على تأشيرة الحج، منهم 19 لكبار السن، وتزكية و580 مواطنًا بالقرعة الأساسية، وكذلك اختيار 300 بالقرعة الاحتياطية.

وجاءت خريطة الفائزين بالحج هذا العام من أبناء القليوبية بأقسام ومراكز القليوبية على النحو التالي، الخصوص 6 تأشيرات، والعبور 39 تأشيرة، وبنها وقسم ثان بنها 52 تأشيرة، وشبرا الخيمة أول 45 تأشيرة، شبرا الخيمة ثان 43 تأشيرة، مركز وقسم شرطة الخانكة 47 تأشيرة، قليوب 12 تأشيرة، وقها 9 تأشيرات، القناطر الخيرية 51 تأشيرة، مركز بنها 74 تأشيرة، مركز شرطة شبين القناطر 55 تأشيرة، مركز طوخ 66 تأشيرة، مركز قليوب 46 تأشيرة، مركز كفرشكر 35 تأشيرة.