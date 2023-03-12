ميليتاو يُحذر من خطورة محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول فى دورى الأبطال

تحدث النجم البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد الإسباني، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، مُحذرًا من خطورة نجمنا المصري محمد صلاح.

ويستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره ليفربول على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بفوز كبير لفريق ريال مدريد بنتيجة 5-2.

ميليتاو يُحذر من خطورة محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات إيدير ميليتاو، قائلًا: «ليفربول فريق قوي وعنيد للغاية، ومباراة الذهاب كانت رائعة وحالفنا الحظ فيها».

وتابع: «لقد كانت بمثابة ليلة تاريخية بالنسبة لي في مسيرتي الكروية، الفوز بخماسية والتسجيل على ملعب أنفيلد أمر رائع".

وأضاف: «مباراة الإياب لن تقل خطورة، ونأمل في عدم حدوث أي مفاجآت على أرضنا؛ لأننا لم نحسم بطاقة التأهل حتى الآن».

وعن محمد صلاح، قال ميليتاو: «إنه لاعب مميز وخطير حقًا على أرض الملعب، ويُقدم أداءً جيدًا مع ليفربول طوال السنوات الماضية، يجب الحذر وعدم الاستهانة بقدراته، خاصة أنه يمتلك دوافع كثيرة أمام ريال مدريد».

وواصل: «هناك أيضًا صحوة من روبرتو فيرمينو وتسجيله للأهداف، لذلك أعتقد أن المباراة لن تُحسم حتى صافرة النهاية».

وتابع: «أتوقع مباراة كبيرة بين فريقين لهما أكبر تاريخ في عالم كرة القدم، بالتأكيد سأنحاز إلى ريال مدريد كونه يمتلك أفضلية كبيرة، ولكن يجب الانتظار حتى نهاية المباراة».

وأكمل: «فريق ليفربول تحسّن في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراته أمام مانشستر يونايتد، لذلك نتوقع أداءً مختلفًا لهم في مباراة الإياب».

وأوضح: «ليفربول سيخاطر من أجل تعويض نتيجة مباراة الذهاب، ونحن نريد الحفاظ على تفوقنا وتكرار سيناريو الانتصار».

وعن أهمية بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لريال مدريد، أكد ميليتاو: «لقد مررنا بمواقف صعبة كثيرة في النسخ السابقة من المسابقة، وكانت بمثابة دروس قوية لنا، لذلك نستمتع كل مرة عند التتويج باللقب».

واختتم ميليتاو تصريحاته، قائلًا: «ريال مدريد يمتلك ميزة بخوض المباراة على أرضنا ووسط جماهيرنا، وهذا سيجعل ليفربول يشعر بالضغط مثلما عانينا في مباراة الذهاب».