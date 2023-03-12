الإعدام شنقاً لسائق قتل عاملاً لسرقته فى كفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل شخص لسرقته بقرية برقطا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبد المقصود، ووكيل النيابة أحمد عثمان، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويس.

كشف أمر إحالة قيام "فرج.م"، سائق، مقيم ميت راضى مركز بنها، بقتل المجنى عليه محمد عربى سليمان بيومى، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض مطواة، وأداة حبل.

وقام باستدراجه إلى مكان ثان، وما إن ظفر به حتى أشهر فى وجهه السلاح الأبيض آنف البيان، مهددا به إياه لإرضاخه، وقام بتكبيل يديه مستخدمًا الأداة السالف ذكرها، ثم نزع رباط بنطال المجني عليه ضاغطًا به حول عنقه، ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض آنف البيان، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر، سرق المنقولين؛ دراجة نارية، وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام، بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض مطواة، محل الوصف اللاحق، مهددًا به إياه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات سالفة البيان.