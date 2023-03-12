الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل مسابقة أولمبياد المحافظات الحدودية لاكتشاف المواهب في الوادي الجديد

بهاء شوقي مدير مديرية
بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة

 قال السيد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إن مشروع أولمبياد المحافظات الحدودية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتنظيم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وباهتمام ومتابعة اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال شوقي في تصريحات خاصة " للدستور" إن فكرة الأولمبياد بتحاكي اولمبياد النسخة الدولية الرياضية التي تقام كل 4 سنوات، والهدف منها هي إكتشاف المواهب والعناصر الرياضية في شتى الألعاب

وأكد شوقي أن النسخة الرياضية هذا العام تحتوي على 12 لعبة أساسية وتستهدف مراحل سنية كثيرة ، من 15 إلى 23 سنة، ومعظم الألعاب ستكون من 15 إلى 21 سنة باستثناء 3 العاب ستكون المراحل السنية فيها من 18 إلى 21 سنة وجميع الالعاب للجنسين بنين وبنات

اما الالعاب الرياضية الجماعية تتكون من لعبة خماسي كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، الطائرة الشاطئية، والقدم الشاطئي بنين فقط، اما الالعاب الفردية فهي العاب القوى ، لعبة تنس الطاولة، الكاراتيه، والشطرنج ، وكرة السرعة، والسباحة.

وأكد الدكتور أحمد سنوسي مدير إدارة الرياضة بالوادي الجديد أن وزارة الشباب والرياضة دشنت الأحد الماضي 5 مارس الفعاليات، "من خلال لينك تم توزيعها على 6 محافظات حدودية ولكل محافظة لينك خاص بها يشمل جميع الألعاب ولكل محافظة باسورد خاص باللينك المرسل إليها".

وأكد الدكتور أحمد سنوسي أنه فور وصول لينك المسابقة من وزارة الشباب والرياضة تم توزيعه على الجهات المشاركة هي مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومديرية التربية والتعليم ، وجامعة الوادي الجديد بكافة كلياتها المختلفة ، وقطاع الأزهر الشريف، مؤكداً أن المحافظة حتى الآن في مرحلة تسجيل المشاركين من الطلاب واللاعبين وهناك تنافس كبير بين الـ 6 محافظات على نسبة المشاركين وهناك خطة زمنية للانتهاء من خطة التسجيل لجميع المحافظات.

 

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