الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية توزع عبوات غذائية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

الداخلية توزع عبوات
الداخلية توزع عبوات غذائية

تشارك وزارة الداخلية، المرأة المصرية الاحتفال باليوم العالمي، بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن، وكذا استقبالهن بالنوادي على مستوى الجمهورية وتقديم الهدايا من عبوات المواد الغذائية لهن.

وفى سياقٍ آخر، يواصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استقبال وفد من المجلس القومي لحقوق المرأة في زيارته لمستشفى الشرطة بالعجوزة لمتابعة توقيع الكشف الطبي على السيدات بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات المعيلات اللاتي توجهن بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.

وزارة الداخلية المرأة المصريه الضباط المواد الغذائية السيدات السيدات الم عيلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

فوكس نيوز: الأمريكيون منقسمون حول ترشح بايدن لانتخابات 2024

استمرار الإضراب فى «توتال إنرجيز» بفرنسا.. ومخاوف من تفاقم أزمة الوقود

مكتبة الإسكندرية تنظم يوم التراث القبطي الثامن

ضبط 153 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تحرير 67 ألف مخالفة متنوعة بينها سرعة زائدة

 الإعدام شنقًا لـ3 متهمين بإطلاق النيران على جنازة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمني السعودي-الإيراني.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات