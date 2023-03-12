الداخلية توزع عبوات غذائية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

تشارك وزارة الداخلية، المرأة المصرية الاحتفال باليوم العالمي، بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن، وكذا استقبالهن بالنوادي على مستوى الجمهورية وتقديم الهدايا من عبوات المواد الغذائية لهن.



وفى سياقٍ آخر، يواصل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استقبال وفد من المجلس القومي لحقوق المرأة في زيارته لمستشفى الشرطة بالعجوزة لمتابعة توقيع الكشف الطبي على السيدات بالمجان.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال في المجتمع، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات المعيلات اللاتي توجهن بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.