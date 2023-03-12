سقوط شاب من الطابق السابع فى القاهرة الجديدة

أصيب شاب بكسر بالجمجمة وجروح متفرقة بالجسد إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوجود مصاب بأحد الشوارع في القاهرة الجديدة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة.

وعثر على شاب في العقد الثالث من عمره بعد سقوطه من الطابق السابع وإصابته بنزيف بالمخ، كسر بالجمجمة وكسر مفتوح بالساق اليمنى وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.