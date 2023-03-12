الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط شاب من الطابق السابع فى القاهرة الجديدة

اسعاف
اسعاف

أصيب شاب بكسر بالجمجمة وجروح متفرقة بالجسد إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة القاهرة الجديدة، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوجود مصاب بأحد الشوارع في القاهرة الجديدة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة.

وعثر على شاب في العقد الثالث من عمره بعد سقوطه من الطابق السابع وإصابته بنزيف بالمخ، كسر بالجمجمة وكسر مفتوح بالساق اليمنى وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

كسر بالجمجمة القاهرة الجديدة الطابق السابع مصاب شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

 الإعدام شنقًا لـ3 متهمين بإطلاق النيران على جنازة بأسيوط

مكتبة الإسكندرية تنظم يوم التراث القبطي الثامن

ضبط 153 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

سيارات الأحوال المدنية تستخرج 15 ألف بطاقة رقم قومى

تحرير 67 ألف مخالفة متنوعة بينها سرعة زائدة

استمرار الإضراب فى «توتال إنرجيز» بفرنسا.. ومخاوف من تفاقم أزمة الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاتفاق الأمني السعودي-الإيراني.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات