الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

حبس شخصين
حبس شخصين

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

البداية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مواطنان مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزتهما (جهاز تابلت –2 هاتف محمول – دراجة نارية"ملك أحدهما") ومحاولتهما بيع جهاز التابلت المشار إليه لإحدى المحال التجارية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

 

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

نيابة الموسكي الجزئية التحقيقات الخطف الدراجة النارية رجال المباحث

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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