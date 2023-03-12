الزمالك يسعى للعودة للانتصارات محليا على حساب إنبى.. وفيريرا يرفض راحة الأساسيين

يسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية عندما يواجه فريق انبي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المركز الخامس برصيد 33 نقطة وله مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا من الأسبوع التاسع عشر وحقق الفريق 9 انتصارات مقابل ستة تعادلات و4 هزائم وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وتعادل في أخر مبارياته ببطولة الدوري مع بيراميدز ورغم غياب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وشيكابالا وناصر منسي يخوض الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه يوم الثلاثاء الماضي على الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 36 والتساوي مع الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الرابع.

البرتغالي جوسفالدو فيريرا قد يدفع بنفس التشكيل الذي خاض مباراة الترجي للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين خاصة أن الفريق لابديل أمامه سوى الفوز لمواصصلة الصحوة قبل المواجهة المرتقبة مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في البطولة الإفريقية وحرص فيريرا على دراسة فريق انبي بشكل جيد وطالب لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يفتح الطريق للفوز كما حدث في مباراة الترجي ورفض فيريرا مبدأ منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة قبل مباراة بلوزداد خاصة أن موقف الفريق في مسابقة الدوري لايحتمل فقد مزيد من النقاط

قائمة الزمالك لمباراة انبي

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد أبوالفتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد "دونجا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيم نداي و سيف الدين الجزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

في المقابل يحتل انبي بقيادة تامرمصطفى المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات و11 هزيمة وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع طلائع الجيش والهزيمة أمام سموحة وبيراميدز والمصري ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتدعيم موقفه في صراع الهروب من شبح الهبوط.

يدير المباراة عبد العزيز سيد ويساعده وائل شعبان وعمر فتحي ومعهم أسامه إسماعيل حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو و هشام الدسوقي مساعد حكم فيديو