«التموين» تعلن أنباءً سارة بشأن أسعار الأرز قبل رمضان (فيديو)

طمأن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزيرالتموين، المواطنين بأن أسعار الأرز قبل حلول ر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن سعر السلعة قد ينخفض خلال الأيام المقبلة.

وقال عشماوي، في مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون": "نراهن على انخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة، وذلك بعد تدخل الدولة".

وأضاف عشماوي، "كان هناك كثير من التجار والوسطاء يقومون بحبس الأرز، ثم انتهى القرار الحكومي بجعل السلعة متداولة بشكل حر مرة أخرى، وبدأ يزيد المعروض من السلعة فحدث انخفاض للأسعار".

ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أنه مع ضخ كميات من الأرز الهندي المستورد في السوق المحلية الفترة المقبلة سيحدث انخفاض في الأسعار؛ لأنه كلما زاد المعروض حدثت المنافسة وتراجعت الأسعار.