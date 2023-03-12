جمال عفيفى: مصر شهدت تطويرا كبيرا خلال الـ8 سنوات الماضية

قال جمال عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو حريص على رعاية المواطنين وتقديم الخدمات المجتمعية لهم بأعلى جودة وكفاءة، ولهذا حدث في مصر تطوير شامل على مدار الـ٨ سنوات الماضية غير مسبوق.

القضاء على العشوائية

وأكد جمال عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ديث الاخبار" المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حريصة على القضاء على المناطق العشوائية للحفاظ على الأطفال الصغار اللذين هم سيكونوا جيل المستقبل، ولهذا تم نقل المواطنين اللذين كانوا يسكنون بالمناطق العشوائية إلى المدن السكنية الجديدة.

دعم الدولة للمشروعات الصغيرة

وأضاف في حديثه، أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واضح بصورة كبيرة، حيث يتم الدعم من خلال التمويل المالي والقانوني، وكذلك تسهيل الإجراءات على المواطن لافتتاح تلك المشاريع، مشيرًا أن هذه المشروعات الصغيرة وفرت الكثير من فرص العمل المختلفة للمواطنين.