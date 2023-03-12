الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جمال عفيفى: مصر شهدت تطويرا كبيرا خلال الـ8 سنوات الماضية

جمال عفيفي
جمال عفيفي

قال جمال عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو حريص على رعاية المواطنين وتقديم الخدمات المجتمعية لهم بأعلى جودة وكفاءة، ولهذا حدث في مصر تطوير شامل على مدار الـ٨ سنوات الماضية غير مسبوق.

القضاء على العشوائية

وأكد جمال عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ديث الاخبار" المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية حريصة على القضاء على المناطق العشوائية للحفاظ على الأطفال الصغار اللذين هم سيكونوا جيل المستقبل، ولهذا تم نقل المواطنين اللذين كانوا يسكنون بالمناطق العشوائية إلى المدن السكنية الجديدة.

دعم الدولة  للمشروعات الصغيرة

وأضاف في حديثه، أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واضح بصورة كبيرة، حيث يتم الدعم من خلال التمويل المالي والقانوني، وكذلك تسهيل الإجراءات على المواطن لافتتاح تلك المشاريع، مشيرًا أن هذه المشروعات الصغيرة وفرت الكثير من فرص العمل المختلفة للمواطنين.

جمال عفيفي عبد الفتاح السيسي اكسترا نيوز المناطق العشوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأحد 12-3-2023

رئيس فريق الكرة بصن داونز عن التفويت للهلال: نسعى للحفاظ على سمعتنا داخل القارة

محلل سياسى: تزويد أمريكا لتايوان بالأسلحة سيدمرعلاقاتها مع الصين

محلل سياسى: تقرير مجلة «نيوز ويك» عن البنية التحتية بمصر يدعوا للفخر

تردد قناة الحياة الحمراء.. وأبرز مسلسلات رمضان

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة